В Липецкой области планируется создать медицинский вуз

ТАСС, 13 января. Власти Липецкой области планируют создание в регионе высшего медицинского образовательного учреждения, что позволит ликвидировать в регионе дефицит медицинских кадров. Вопрос о медвузе будет обсуждаться с министром здравоохранения РФ, заявил в четверг губернатор региона Игорь Артамонов в интервью на стенде ТАСС на Гайдаровском форуме.

"У меня буквально завтра будет встреча с министром [здравоохранения], и этот вопрос стоит в повестке [создания в регионе медицинского вуза]. Это не скоро, потому что для вуза нужна база, нужен профессорско-преподавательский состав. Но с точки зрения частичного решения этого вопроса - у нас лицензировался по медицинской линии Елецкий государственный университет. Там уже начали учиться первые студенты, возможно, мы будем там подталкивать к увеличению количества студентов", - сказал он.

Осенью 2021 года в Елецком государственном университете им. И. А. Бунина началось обучение по специальности "Лечебное дело", на первый курс набрали 10 студентов.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.