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Курские власти направят 70 млн рублей на жилье для врачей дефицитных специальностей

В регионе планируется как покупка квартир, так и строительство домов для медиков

КУРСК, 13 января. /ТАСС/. Более 70 млн рублей направят из бюджета Курской области на покупку жилья для молодых медиков дефицитных специальностей, сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Я принял решение о выделении более 70 млн рублей для покупки жилья молодым врачам Курска наиболее дефицитных специальностей. К таким относятся участковая служба: врачи-терапевты, педиатры, врачи скорой медицинской помощи", - написал Старовойт.

Кроме того, как отметил губернатор региона, в 2022 году в районах Курской области начнется строительство 12 многоквартирных домов для медицинских работников.

"Перечень специальностей и порядок предоставления жилья разрабатывается комитетом здравоохранения", - добавил Старовойт.

Благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" за последние два года на работу в районные больницы Курской области пришли свыше 100 специалистов.

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