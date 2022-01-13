В Заполярье в этом году планируют привлечь для работы около 100 врачей из других регионов

ТАСС, 13 января. Власти Мурманской области в 2022 году планируют привлечь для работы почти 100 врачей из других регионов. Этому будет способствовать увеличение размера "подъемных" для медиков, приехавших трудиться в Заполярье, сообщил ТАСС в четверг губернатор Андрей Чибис в кулуарах Гайдаровского форума.

"По нашим оценкам, примерно 100 человек [за 2022 год] мы планируем дополнительно привлечь именно врачей, не просто медработников и фельдшеров. В наших двух медицинских колледжах выпускаются достаточно хорошие специалисты, а высококвалифицированных специалистов нам нужно привлекать извне, поэтому мы надеемся, что жилье, "подъемные", дополнительные выплаты со стороны частного бизнеса - градообразующих предприятий и компаний - позволят к нам завлечь хороших врачей", - сказал Чибис.

С 2022 года в два раза увеличился размер единовременной выплаты, так называемых подъемных, для врачей и медперсонала, приезжающих работать в Заполярье. Размер выплаты для врачей увеличится с 500 тыс. до 1 млн рублей, для среднего персонала - до 500 тыс. с 300 тыс. рублей.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.