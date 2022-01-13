Курские власти организуют бригады для вакцинации детей от коронавируса в школах и ссузах

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Власти Курской области готовы организовать выездные бригады для вакцинации от коронавируса детей и подростков в крупных образовательных учреждениях, в том числе школах и колледжах, сообщил в четверг на сессии Гайдаровского форума губернатор региона Роман Старовойт.

Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

"Мы готовы использовать существующую инфраструктуру не только лечебных учреждений, у нас открыты пункты вакцинации [от коронавируса] в крупных торговых комплексах, работают мобильные бригады. Для больших школ, а у нас в Курске каждый год последние три года открываются новые школы на 1 тыс. мест, для колледжей, университетов мы будем готовы организовать и выездные бригады для вакцинации молодого поколения. Мы ждем только прибытия вакцины ["Спутник М]", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Старовойт, необходимость в дополнительных медкадрах для вакцинации подростков будет зависеть от нагрузки на лечебные учреждения. После новогодних праздников в регионе отмечается подъем заболеваемости коронавирусом.

В декабре 2021 года замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий отмечал, что региональные власти отправили заявку на 6 тыс. доз вакцины от коронавируса для детей и подростков. Всего в Курской области в 2022 году планируется привить 60 тыс. детей и подростков.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.