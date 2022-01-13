Мишустин пообещал приехать в Воронеж на следующей неделе

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует посетить Воронеж на следующей неделе. Об этом он заявил в четверг на церемонии вручения премий правительства в области СМИ за 2021 год.

"На следующей неделе ждите", - сказал Мишустин, комментируя выступление гендиректора воронежского телеканала "Студия "Губерния" Зои Грязевой (она удостоена награды за развитие регионального телевидения).

В частности, Грязева назвала Воронеж прекрасным городом и пригласила всех его посетить.

Эта рабочая поездка может стать первой у премьера в 2022 году. Предыдущая рабочая поездка состоялась в декабре - тогда Мишустин посетил Пермский край.