В Астраханской области могут ввести ограничение на вылов воблы из-за снижения ее популяции

АСТРАХАНЬ,13 января. /ТАСС/. Временное ограничение вылова воблы для промышленников и любителей может быть введено в Астраханской области в связи с резким падением популяции данного вида рыбы, сообщила в четверг пресс-служба главы региона по итогам совещания с Федеральным агентством по рыболовству в режиме видеоконференции под председательством губернатора Игоря Бабушкина.

"Один из самых популярных и когда-то многочисленных видов рыб в Астраханской области стремительно исчезает. Необходимы безотлагательные и эффективные меры по сохранению и восстановлению этого биоресурса. Росрыболовство настаивает на ограничении вылова воблы на 10 дней, с 20 по 30 апреля. Астраханская сторона предлагает ввести ограничение с 1 по 10 апреля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на совещании также обсудили вопросы нерегулируемого и незаконного промысла. Так, по информации Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" (КаспНИРХ), в прошлом году в регионе было выловлено более 5 тыс. тонн воблы, почти половина - браконьерами. По данным пресс-службы, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков предложил свою помощь - направить сотрудников в весенний период для более жесткого контроля браконьеров.

Как отметил на совещании глава Астраханской области, даже временное ограничение добычи биоресурса ударит по рыбодобывающим и рыбоперерабатывающим предприятиям.

"В случае введения запрета на вылов воблы такие предприятия пострадают в первую очередь, а в этой отрасли задействовано более 8 тыс. астраханцев. Также пострадает туристическая отрасль. Иногородние жители приезжают к нам весной именно порыбачить", - цитирует пресс-служба Бабушкина.

В рамках совещания стороны договорились составить план мероприятий и в ближайшее провести совещание, на котором будет решена дата ограничений, рассказали в пресс-службе.