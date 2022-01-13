Порядка 65% выпускников российских вузов идут работать по специальности

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Порядка 65% выпускников российских университетов идут работать по той специальности, которая указана в дипломе. Об этом в четверг заявил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев на Гайдаровском форуме.

"Рынок образования - это двойной рынок. С одной стороны, образовательная организация предлагает программу, и ее должен выбрать абитуриент. С другой стороны, рынок ждет и тоже предлагает определенные запросы, и это <...> во многих случаях не совпадает [с тем, что предлагают вузы]. Поэтому даже с формальной стороны у нас нет такого критерия - 100% соответствия работы по полученному диплому. Мы видим, что в стране эта цифра в районе 65-70%. Обычно 65% идут работать непосредственно [по специальности]", - заявил Афанасьев на сессии "Профессиональное образование XXI века: приоритеты и вызовы".

Он отметил, что стопроцентного показателя быть не может из-за большой скорости изменения рынка труда. По словам Афанасьева, сегодня система образования и министерство ищут "нормативные рамочные механизмы", которые позволят сочетать потребности рынка и интересы абитуриента.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.