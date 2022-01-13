Новый максимум заразившихся за сутки в мире. Главное о коронавирусе за 13 января

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 10 723 305 случаев заражения, из них новых — 21 155. За сутки умерли 740 человек, за весь период — 319 172.
- Добровольная вакцинация подростков от 12 до 17 лет может начаться на следующей неделе. Привиться "Спутником М" можно только с согласия родителей или опекунов, а детям старше 15 лет только с их собственного письменного информированного добровольного согласия.
- Иммунолог предположил, что "омикрон" может поразить одновременно 100 человек, если его носитель чихнет или покашляет.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил, что период снижения заболеваемости ковидом является самым удачным временем для вакцинации.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что введение QR-кодов для подростков не рассматривается.
Москва
- Всего зафиксировано 2 069 957 случаев заражения, из них новых — 5 490. Госпитализированы 767 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 317,2 млн случаев заражения, умерли 5,5 млн человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- ВОЗ зафиксировала максимум заразившихся за сутки с начала пандемии — почти 3,4 млн человек. Больше всего случаев в США, далее идут Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.
- Американские нейрофизиологи выяснили, что COVID-19 может повредить клетки мозга сильнее, чем тяжелая форма болезни Альцгеймера. В исследовании участвовали 250 пожилых американцев.
- Индийские ученые обнаружили коронавирус в популяции диких индийских леопардов и быстрое распространение внутри нее.