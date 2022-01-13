Клип с детской песней Baby Shark впервые в истории YouTube собрал 10 млрд просмотров

СЕУЛ, 13 января. /ТАСС/. Видеоклип южнокорейской образовательной компании Pinkfong ("Розовый телефон") Baby Shark Dance ("Танец детеныша акулы") установил рекорд видеохостинга YouTube, набрав более 10 млрд просмотров со дня выхода в свет. Об этом компания сообщила в четверг на своей странице в Тwitter.

"Сегодня мы отмечаем наше историческое достижение, - говорится в сообщении. - "Танец детеныша акулы" стал первым видео в истории, которое набрало 10 млрд просмотров на YouTube".

Ролик южнокорейского образовательного канала снят в более чем 100 вариациях на 11 языках мира. На видео маленькие мальчик и девочка поют песню про детеныша акулы и его семью, а также исполняют танец-зарядку на фоне мультипликационных кадров.

Видео впервые было размещено на YouTube в 2016 году. В течение нескольких лет ему удалось обогнать по числу просмотров самые популярные видеоклипы мировой музыки, в том числе клип на песню Луиса Фонси Despacito. Годом ранее ролик Baby Shark Dance уже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое видео на YouTube-канале.

Сами авторы песни поясняют рекордную популярность своего произведения тем, что клип очень полюбился детям в Южной Корее и США. По мнению представителей компании, каждый ребенок просматривает этот клип десятки раз в день, многократно увеличивая тем самым число просмотров. Оригинальная детская песня Baby Shark появилась в США более 100 лет назад и пользовалась большой популярностью у американских детей в начале XX века.