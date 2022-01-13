Фонд поддержки культурных инициатив распределит 8 млрд рублей в 2022 году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президентский фонд поддержки культурных инициатив в 2022 году распределит 8 млрд рублей на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, сообщил в четверг журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"По этому году у нас возможности для поддержки некоммерческих организаций стали больше в очередной раз. Помимо Фонда президентских грантов, у нас с прошлого года начал работать Президентский фонд поддержки культурных инициатив. В этом году у него распределяются уже 8 млрд рублей", - отметил Кириенко по итогам заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.

"У самого Фонда президентских грантов сумма осталась неизменной - 10,2 млрд рублей, но возможностей поддержки социальных проектов становится больше, потому что тогда не было Фонда культурных инициатив. У нас из этих 10,2 млрд рублей 1 млрд 650 млн рублей уходили как раз на два направления, связанных с культурой: поддержка культурных проектов, а также отбор и поддержка талантливой молодежи в сфере культуры", - добавил он.

Кириенко отметил, что все эти заявки перешли в Фонд поддержки культурных инициатив.

Ранее в пресс-службе фонда сообщили, что заявки на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий в рамках первого в 2022 году грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив за неделю до окончания приема подали представители 83 регионов.