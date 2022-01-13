Башкирия представит проект Евразийского НОЦ с кампусом на Российском инвестфоруме в Сочи

ТАСС, 13 января. Проект Евразийского научно-образовательного центра международного уровня Башкирии вместе с межвузовским кампусом будет презентован на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Также будут продемонстрированы макеты будущих объектов, сообщил ТАСС премьер-министр республики Андрей Назаров в четверг на Гайдаровском форуме.

"Научно-образовательный центр международного уровня вместе с межвузовским кампусом, это большой проект, который мы начинаем строить в Башкортостане. На Российском инвестиционном форуме в Сочи мы будем презентовать его и покажем макеты, как он будет выглядеть", - сообщил Назаров.

Ранее власти Башкирии заявляли, что деятельность НОЦ позволит увеличить объем валового регионального продукта за пять лет на 17,2%, предполагается, что он достигнет 2 трлн рублей. Объем инвестиций в основной капитал вырастет с 297 млрд до 448 млрд рублей. В Евразийский НОЦ вошли шесть университетов республики, три научных учреждения и 20 организаций реального сектора экономики.

Стоимость межвузовского кампуса в Уфе на 5 тыс. мест оценивается в 18 млрд рублей, из них 10,8 млрд должны поступить из федерального бюджета. Проект объекта подготовит шведская компания, строительство пройдет в три очереди, которые должны быть реализованы до конца 2025 года.

Российский инвестиционный форум пройдет 17-19 февраля на федеральной территории Сириус.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.