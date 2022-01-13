Четыре сотрудника информационного агентства ТАСС стали лауреатами премии Москвы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Четыре сотрудника информационного агентства России ТАСС стали лауреатами премии города Москвы в области журналистики за 2021 год.

Торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню российской печати, прошла 13 января в парадном Белом зале столичной мэрии, дипломы лауреатам вручил мэр Сергей Собянин.

"Это очень серьезная премия, которая подтверждает ваш профессионализм и ответственность делу, а также то, что вы болеете душой за свою профессию и своих читателей и зрителей", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. "Вы всегда были на переднем фронте, рядом с врачами, учителями, рядом со мной, находясь в самой гуще событий. Люди чувствуют это", - добавил Собянин, отметив, что Москва - это тот город, который не оставит журналистов без работы, будет предоставлять много информационных поводов.

Руководитель редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Наталья Баринова и корреспонденты Белла Волкова, Анна Орел и Карина Салтыкова удостоены премии за вклад в оперативное освещение работы федеральных органов государственной власти и органов государственной власти города Москвы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Премия Москвы для нас является, прежде всего, признанием вклада всего коллектива агентства в освещение событий, связанных с жизнью большого города в непростых условиях глобальной пандемии. Москва продолжает работать, строиться, развиваться, здесь постоянно кипит жизнь, происходят деловые, культурные, спортивные события, открываются новые предприятия. И каждый из этих аспектов находит свое место на ресурсах ТАСС. Наши журналисты всегда находятся на передовой, их труд заметен, и вручение премии города нашим сотрудникам еще одно этому доказательство", - подчеркнул главный редактор агентства Михаил Петров.

О премии

Премия Москвы в области журналистики присуждается с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о столице и ее жителях, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни города, а также проникнутых чувством гражданственности и способствующих воспитанию у граждан любви к Москве, бережного отношения к ее истории и традициям. Вручение награды традиционно приурочивается ко Дню печати, который отмечают 13 января.