В Москве зарегистрировано почти 900 тыс. самозанятых

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Число самозанятых граждан в столице приближается к 900 тыс. Уровень безработицы в Москве снизился и достиг рекордно низкого показателя с весны 2020 года, заявил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

"Число самозанятых приближается к 900 тыс., в то время как год назад их было почти вдвое меньше. Также снижается уровень безработицы, если год назад, в декабре 2020 года, он был в районе 2%, то сейчас находится на рекордно низком с весны прошлого года уровне - 0,48%", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Пуртов отметил, что экономика Москвы все лучше адаптируется к жизни в условиях пандемии, власти столицы рассчитывают, что смогут обеспечить те же самые темпы роста, что и в 2021 году. "Надеемся, что ограничения, если они и потребуются, то будут вводиться исключительно точно, и не окажут критического влияния на экономику города", - добавил он.