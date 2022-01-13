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"Тотальный диктант" получил президентский грант на проведение акции в 2023 году

Больше половины необходимых расходов обеспечено, отметила директор фонда Ольга Ребковец

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Фонд "Тотальный диктант" получил президентский грант на проведение образовательной акции в 2023 году. Об этом в четверг сообщила директор организации Ольга Ребковец.

"Получили президентский грант на диктант 2023 года", - написала она на своей странице в Facebook.

Получение гранта означает, что больше половины необходимых на акцию 2023 года расходов у фонда обеспечено, отметила директор фонда. "Дальше партнеры, краудфандинг, другие гранты", - добавила она, выразив надежду об окончании непростого периода жизни проекта.

"Тотальный диктант" - образовательная акция, организуемая для популяризации грамотности. Представляет собой диктант для всех, кто хочет проверить свои знания на родном языке. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. "Тотальный диктант" традиционно проходит в одно и то же время по разным городам мира. Авторами текстов в разные время были писатели Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов и другие. Диктовать тексты приглашают известных представителей культуры, в том числе массовой культуры, а также преподавателей школ и вузов и работников библиотек.

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