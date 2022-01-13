Пермский Минздрав при росте заболевших COVID-19 готов развернуть рекордные 7,5 тыс. коек

ПЕРМЬ, 13 января. /ТАСС/. Систему здравоохранения Пермского края подготовили к возможному росту заболеваемости из-за распространения "омикрона". План регионального Минздрава предусматривает увеличение коечного фонда до 7,5 тыс., что на 1 тыс. больше, чем при максимальных показателях госпитализации, сообщили журналистам в министерстве.

"На сегодня в медучреждениях Прикамья развернуто 2 343 койки для помощи пациентам с коронавирусом. Однако уже сейчас ведомством разрабатывается план, который при росте заболеваемости [из-за "омикрона"] предполагает постепенное увеличение коечного фонда до 7 500 коек. Это рекордное для региона число за все время пандемии", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что формирование такого резерва неизбежно повлечет за собой сокращение оказания плановой медицинской помощи. Сейчас доля свободного коечного фонда находится на уровне 40%.

Штамм "омикрон" был выявлен в Пермском крае в конце декабря 2021 года. Пациент прибыл в Пермь из Египта транзитом через Москву. Он был госпитализирован, болезнь протекала в легкой форме. Дальнейшее распространение вируса не произошло, сообщили тогда в регионально управлении Роспотребнадзора.

До 1 февраля в Пермском крае действуют некоторые ограничения. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора власти обязали вакцинировать 80% сотрудников отдельных организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий, за исключением матчей и тренировок профессиональных клубов и команд, которые могут проводиться по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время.