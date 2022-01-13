Югра за три года расселила 50% аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа с 2019 по 2021 год расселили более 216 тыс. кв. м из 425,3 тыс. кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом сообщила в четверг губернатор Югры Наталья Комарова в интервью на стенде ТАСС на Гайдаровском форуме.

"У нас из 425,3 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным, до 1 января 2017 года за три года - с 2019 по 2021 год - расселили 216,2 тыс. кв. м", - сказала она.

По ее словам, в 425,3 тыс. кв. м аварийного жилья входили чуть более 1 тыс. многоквартирных деревянных жилых домов, в которых проживали около 30 тыс. человек. Также Комарова сообщила, что Югра предложила зафиксировать в федеральной программе возможность участия регионов не только, когда у них расселено 100% аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, но и уже сейчас. Например, по муниципальным образованиям, где такой фонд снесен и нужно ликвидировать жилье, признанное аварийным после 1 января 2017 года.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.