В МИД РФ сообщили, что вывоз россиян из Казахстана самолетами Минобороны завершается

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Обстановка в Казахстане стабилизировалась, мероприятия по вывозу россиян из Казахстана самолетами Минобороны РФ завершаются. Об этом сообщает в четверг Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"В связи со стабилизацией ситуации в Республике Казахстан с 13 января возобновлены пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты. Мероприятия по вывозу граждан России самолетами Минобороны завершаются", - говорится в сообщении Telegram-канала ДСКЦ.

В Минобороны РФ в четверг информировали, что самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России вывезли из Казахстана в РФ более двух тысяч российских и иностранных граждан.

Прибывшие в Казахстан на новогодние праздники россияне и иностранцы в результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта Алма-Ата не смогли самостоятельно покинуть страну.