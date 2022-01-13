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Протесты в Казахстане
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В МИД РФ сообщили, что вывоз россиян из Казахстана самолетами Минобороны завершается

Обстановка в стране стабилизировалась, отметили в ведомстве

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Обстановка в Казахстане стабилизировалась, мероприятия по вывозу россиян из Казахстана самолетами Минобороны РФ завершаются. Об этом сообщает в четверг Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

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"В связи со стабилизацией ситуации в Республике Казахстан с 13 января возобновлены пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты. Мероприятия по вывозу граждан России самолетами Минобороны завершаются", - говорится в сообщении Telegram-канала ДСКЦ.

В Минобороны РФ в четверг информировали, что самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России вывезли из Казахстана в РФ более двух тысяч российских и иностранных граждан.

Прибывшие в Казахстан на новогодние праздники россияне и иностранцы в результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта Алма-Ата не смогли самостоятельно покинуть страну.

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