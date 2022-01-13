США закупят еще 500 млн тестов на коронавирус для бесплатной выдачи населению

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Администрация США закупит дополнительно 500 млн тестов на COVID-19, которые можно использовать в домашних условиях, чтобы бесплатно раздать их американским гражданам. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

"На следующей неделе мы планируем запустить сайт, на котором вы (американцы - прим. ТАСС) сможете заказать бесплатный тест [на ковид] с доставкой на дом. И в дополнение к 500 млн тестов, которые находятся в процессе приобретения и будут доставлены вам на дом бесплатно, сегодня я поручил своей команде приобрести еще 500 млн тестов для бесплатной раздачи", - подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что американские власти будут продолжать работать с предприятиями розничной торговли для повышения доступности различных тестов в магазинах, в том числе и онлайн. Байден отметил, что в стране увеличится количество пунктов, где специалисты будут тестировать американцев на ковид и можно в кратчайшие сроки узнать результат. По словам хозяина Белого дома, на следующей неделе администрация США расскажет о том, каким образом власти будут бесплатно раздавать американцам защитные маски высокого качества N95.

Президент объявил о том, что отправляет 120 медиков из Пентагона оказывать помощь властям штатов, в которых заболеваемость наиболее высокая. Он рассказал, что уже 80 млн американцев привились от COVID-19 и призвал население страны вакцинироваться и носить защитные маски.

В понедельник агентство Reuters информировало, что в США был зафиксирован рекордный суточный прирост числа заражений с начала пандемии среди всех стран мира. В стране за сутки было выявлено более 1,13 млн случаев заражения. В целом в США, по оценке Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 63,2 млн, умерли 844,6 тыс. человек. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.