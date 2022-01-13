Генплан Севастополя планируется принять осенью

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Генеральный план Севастополя и правила землепользования и застройки планируется принять осенью 2022 года, сообщил в четверг в эфире телеканала СТВ губернатор города Михаил Развожаев. Летом власти рассчитывают провести публичные слушания документов.

"По закону города Севастополя первый генплан и первые правила землепользования и застройки проходят обязательные публичные слушания. Надеюсь, что мы преодолеем эту зимне-весеннюю волну пандемии, которую все специалисты очевидно фиксируют, и сможем все-таки в летний период провести публичные слушания, к этому будем готовиться, чтобы документы эти осенью принять", - сказал Развожаев.

Губернатор добавил, что в 2021 году проводилась большая работа по актуализации этих документов, а также стратегии социально-экономического развития города. Обновленная версия стратегии также должна быть принята в этом году, отметил Развожаев.

Действующий генплан Севастополя был принят в 2005 году без этапа публичных слушаний. В 2015 году был выбран подрядчик по разработке проекта нового генплана, а первые публичные слушания состоялись в мае 2017 года. Жители раскритиковали проект, в том числе опасаясь лишения недвижимости. Власти заверяли, что этого не произойдет, а позже процесс принятия генплана был остановлен, документ направили на доработку.

В феврале 2019 года руководивший тогда городом губернатор Дмитрий Овсянников сообщил, что работа над документом завершается, но, "если это будет приводить к политическому нагнетанию обстановки", на обсуждения его вынесут не сразу. Позднее Развожаев, назначенный врио губернатора после отставки Овсянникова, заверил, что работа над генпланом возобновлена, вопрос разработки документа обсуждался и после избрания Развожаева губернатором, однако он не принят до сих пор.