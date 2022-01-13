Ростовский лакокрасочный завод оштрафовали за загрязнение воздуха

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 января. /ТАСС/. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия оштрафовало на 350 тыс. рублей ростовский завод по производству лаков и красок ЗАО "Эмпилс" за нарушение законодательства в области охраны атмосферного воздуха, сообщается в четверг на сайте ведомства.

Ранее мониторинг, проведенный городским комитетом по охране окружающей среды, показал высокий уровень загрязнения воздуха в северо-западной промзоне Ростова-на-Дону, где располагается завод, в управление Росприроднадзора поступило свыше 100 обращений граждан жителей района с жалобами на неприятные запахи. Данные мониторинга послужили основанием для проведения проверки.

"По результатам расследования юридическое и должностное лица ЗАО "Эмпилс" привлечены к административной ответственности с наложенной суммой штрафов в размере 350 тыс. рублей", - сообщается на сайте. В ведомстве отметили, что предприятию выдано предписание об устранении нарушений в течение трех месяцев.

В ходе проверки, в частности, выявлено, что на предприятии отсутствует корректировка данных инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ, отсутствуют паспорта опасных отходов, места накопления отходов на предприятии не организованы в соответствии с установленными требованиями, учет отходов IV класса опасности велся ненадлежащим образом.