РФ продолжит добиваться освобождения россиянина Виктора Бута из тюрьмы в США

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Российская сторона продолжит добиваться освобождения и скорейшего возвращения в РФ содержащегося в тюрьме в американском городе Марион (штат Иллинойс) россиянина Виктора Бута. Об этом посольство России в США заявило в четверг, поздравляя Бута с 55-м днем рождения.

"Желаем вам крепкого здоровья, продолжать пребывать в состоянии светлой бодрости души и не терять надежд на лучшее! Не перестаем верить, что справедливость восторжествует. Будем и дальше добиваться вашего освобождения и скорейшего возвращения на Родину", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook посольства.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против Бута выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в Соединенных Штатах террористической. В 2010 году россиянина экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере $15 млн.