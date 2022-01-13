Аэропорт Краснодара отправил все задержанные из-за снега рейсы

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Все рейсы, задержанные с 12 января из-за снега, отправлены из международного аэропорта Краснодара, сообщили ТАСС в пресс-службе авиагавани.

Накануне аэропорт Краснодара приостановил работу из-за снегопада, работа была восстановлена в 3:00 мск 13 января. Всего по состоянию на 06:00 в статусе задержанных были 25 авиарейсов, еще восемь отменили, шесть находились на запасных аэродромах. В течение дняаэропорт отправлял задержанные рейсы, ситуация осложнялась ледяным дождем, из-за которого происходило обледенение судов.

"Последний из задержанных [рейсов] улетел в Душанбе в 19:25", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, всех пассажиров обеспечили водой и питанием, аэропорт работает в штатном режиме. Большая часть рейсов выполняются по расписанию, возможны незначительные отклонения по причинам, связанным с работой аэропорта Краснодара.

Режим повышенной готовности действует в 31 муниципалитете Кубани, на трассах в Темрюкском районе и в районе Горячего Ключа развернули два мобильных пункта обогрева. Действуют экстренные и штормовые предупреждения по лавиноопасности, выпадению снега в Сочи, подъему уровня рек, сильным осадкам.