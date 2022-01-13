Открытие 30 новых школ в Прикамье кардинально сократит обучение в две смены

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Порядка 30 новых школ построят в Пермском крае в ближайшие три года, в том числе 10 из них - в формате государственно-частного партнерства. Это позволит практически полностью отказаться от обучения в две смены на части территорий, сообщил ТАСС губернатор Дмитрий Махонин в кулуарах Гайдаровского форума в четверг.

"В прошлом году в стране построено порядка 160 школ, в Пермском крае построено 10 и еще 11 будут введены в этом году. Всего за трехлетку мы должны построить порядка 30 школ. Сейчас в регионе во вторую смену учатся 25% детей. Наша задача за эти два-три года эту проблему кардинальным образом решить", - сказал Махонин.

Он добавил, что существенно сократить "двухсменку" позволит строительство новых объектов. Треть из них построят в формате государственно-частного партнерства. "Задача - строить школы не только в Перми, но и в небольших территориях. Мы за предыдущий год открыли четыре сельские школы", - добавил Махонин.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.