Глава Мордовии: приоритеты НОЦ должны совпадать с направлениями развития регионов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Приоритеты научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня должны соответствовать направлениям развития регионов, в которых созданы центры, при этом число приоритетов необходимо ограничить. Такое мнение высказал в четверг глава Мордовии Артем Здунов на Гайдаровском форуме.

"У нас у каждого по новой программе есть как минимум пять приоритетов, которые мы защищаем перед правительством России. Много приоритетов быть не может. Очень странно, если субъект выбрал пять приоритетов, у университета еще три-четыре [приоритета], а НОЦ совершенно другим занимается. Это будет вызывать определенные подозрения", - сказал Здунов.

Он также поддержал предложения министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова об усилении роли глав регионов в реализации программы НОЦ и ограничении числа приоритетных направлений в рамках работы НОЦ. "Два-три приоритета, больше их не может быть. У нас [в НОЦ "Инженерия будущего"] их четыре, но у нас и субъектов больше", - отметил Здунов.

На форуме глава Минобрнауки России также призвал усилить ресурсное обеспечение НОЦ и переходить от мягких форм кооперации к более серьезным форматам, проводить трансформацию взаимодействия участников НОЦ. В целом, по словам Валерия Фалькова, Минобрнауки России ожидает, что в результате программы научно-образовательных центров мирового уровня достигнут высоких результатов три-пять из 15 созданных таких центров.

В рамках нацпроекта "Наука и университеты" в России открыли 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые объединяют ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных задач.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.