В Италии в 2021 году землетрясения фиксировались почти каждые полчаса

РИМ, 13 января. /ТАСС/. Итальянские сейсмологи в 2021 году зафиксировали 16 095 землетрясений на территории Италии и прилегающих территорий; в день происходило около 44 толчков, что эквивалентно примерно одному землетрясению каждые 30 минут. Такие данные распространил в четверг Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) страны.

По данным учреждения, наиболее подверженными землетрясениям областями были южная Сицилия и центральные Марке и Умбрия.

В 2020 году на территории республики было зафиксировано 16 597 землетрясений.

Последнее мощное землетрясение произошло в Италии в конце августа 2016 года в районе города Аматриче, на границе между областями Лацио, Марке, Умбрия и Абруццо. Тогда погибли 299 человек.