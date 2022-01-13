Алек Болдуин за месяц не выполнил требование суда передать следствию телефон

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Актер Алек Болдуин, случайно застреливший оператора на съемках фильма, не предоставил следствию свой телефон, как того требовал муниципальный суд Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Об этом говорится в заявлении офиса шерифа по округу Санта-Фе, поступившем в четверг в распоряжение ТАСС.

Ранее шериф Санта-Фе подал ходатайство с требованием обязать Болдуина предоставить доступ к данным, хранящимся на его телефоне. 16 декабря прошлого года суд удовлетворил это ходатайство, предоставив следователям право доступа ко всей информации на телефоне актера, "в том числе - изображениям, видео, электронным письмам, аккаунтам социальных сетей и личным сообщениям". Кроме того, правоохранители получили право на восстановление всех ранее удаленных данных, а также на копирование личных паролей, контактов и истории звонков Болдуина.

В заявлении офиса шерифа указывается, что судебное постановление было немедленно передано Болдуину, адвокаты артиста подтвердили получение им документа. Тем не менее, актер не предоставил устройство, после чего следователи запросили поддержки прокуратуры Санта-Фе. Представители прокуратуры начали переговоры о передаче устройства при условии, что оно должно быть передано добровольно. "К настоящему моменту власти до сих пор не получили в свое распоряжение мобильный телефон", - констатируется в четверг в заявлении офиса шерифа.

Несчастный случай произошел 21 октября в штате Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) с участием Болдуина, который также выступает одним из продюсеров фильма. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Врачи не смогли спасти оператора. Режиссера через несколько часов выписали из больницы. Съемки фильма приостановлены.

В настоящее время офис шерифа и прокуратура Санта-Фе ведут расследование инцидента, сам актер виновным в произошедшем себя не считает. В интервью телеканалу ABC он заявил, что не ожидает предъявления ему официальных обвинений.