Во Франции свыше 77 тыс. человек участвовали в акциях против санитарных мер в школах

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Более 77 тыс. человек приняли участие в состоявшихся в четверг акциях учителей, выступающих против санитарных мер, введенных во французских школах. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные полиции.

В сообщении отмечается, что из "77,5 тыс. учителей и других работников сферы образования, участвовавших в акциях по всей стране, около 8,2 тыс. вышли на улицы Парижа".

В общей сложности во Франции состоялось 136 различных акций протеста, в которых также принимали участие представители "объединений родителей школьников".

Как ранее сообщил министр народного образования Франции Жан-Мишель Бланкер, более 10 тыс. классов переведены на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса.

В понедельник премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об изменении санитарного протокола в учебных заведениях. Из-за критики со стороны родителей и преподавательского состава власти решили отменить обязательный ПЦР-тест после объявления о заражении одного из учащихся в классе. Вместо него ученики смогут предоставить в школе результат экспресс-теста, приобретенного в аптеке или магазине, после чего в течение четырех дней должны будут сделать еще два таких теста, чтобы подтвердить отсутствие заражения. Кроме того, было отменено обязательное требование к родителям немедленно забирать ребенка из класса, если его анализ даст положительный результат. Теперь они могут сделать это в конце учебного дня.

Франция в настоящий момент переживает пятую волну пандемии. На этой неделе в стране был зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости: 368149 инфицированных за одни сутки. Среди заболевших - министр здравоохранения республики Оливье Веран.