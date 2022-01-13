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Пандемия COVID-19

Израиль сократил до недели карантин для больных в случае бессимптомного ковида

По словам министра здравоохранения страны Ницана Горовица, вероятность того, что инфицированный омикрон-штаммом заразен после этого промежутка времени, очень мала

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 января. /ТАСС/. Израиль в четверг сократил до семи дней с момента сдачи положительного теста обязательный карантин для инфицированных коронавирусом в случае бессимптомного течения ковида, при наличии симптомов продолжительность срока остается 10 дней. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

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"Генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Аш принял решение сократить период карантина для зараженных коронавирусом до семи дней при условии, что в последние три дня нет симптомов. В случае, если симптомы сохраняются, следует пройти десятидневный карантин. Решение вступает в силу 13 января", - говорится в заявлении.

"Карантин для зараженных сокращается до семи дней. Исследование, проведенное специалистами Минздрава, показывает, что вероятность того, что больной омикрон-штаммом заразен после этого промежутка времени, очень мала", - распространила пресс-служба комментарий министра здравоохранения Израиля Ницана Горовица по этому поводу.

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ИзраильПандемия COVID-19
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