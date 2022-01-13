Верховный суд США заблокировал часть предписаний Байдена о вакцинации от ковида

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Верховный суд США частично заблокировал выполнение введенных администрацией американского президента Джо Байдена в ноябре 2021 года норм, обязывавших десятки миллионов сотрудников частных компаний сделать прививки от коронавируса или регулярно проходить тестирование. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в четверг.

Согласно правилам, в США любой работодатель, "у которого 100 или более сотрудников", обязан был гарантировать, что все они "полностью вакцинированы или проходят тесты на COVID-19 как минимум еженедельно". Необходимые для полной вакцинации прививки нужно было сделать не позднее 4 января. Согласно оценке властей, правила должны были затронуть около 84 млн человек. Сколько из них на тот момент уже были вакцинированы, не уточнялось.

Верховный суд США признал, что эти нормы относятся к "регулированию в сфере общественного здравоохранения в широком смысле". Как говорится в постановлении, профильное управление Министерства труда США, которое подготовило новые правила, не имело соответствующих полномочий.

Вместе с тем Верховный суд оставил в силе введенные администрацией США в ноябре 2021 года требования, согласно которым привиться от коронавируса не позднее 4 января обязаны были также работники здравоохранительных и других учреждений, участвовавших в программах Medicare и Medicaid. По подсчетам властей, речь шла примерно о 17 млн человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 63,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 845,7 тыс. человек. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.