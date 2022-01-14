В Рособрнадзоре не видят повода для беспокойства о результатах ЕГЭ 2022 года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Процедура проведения кампании по сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) доведена до автоматизма, а школы эффективно организовали образовательный процесс в условиях пандемии. Все это не дает повода для беспокойства о результатах ЕГЭ 2022 года, заявил ТАСС в рамках Гайдаровского форума глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Анализ результатов 2021 года показал, что школы справились с обучением в непростых эпидемиологических условиях и сумели организовать эффективный образовательный процесс. <…> Процедура организации и проведения экзаменов отработана до автоматизма, что тоже влияет на результаты выпускников. Полагаю, что все вместе не дает повода беспокоиться, но расслабляться ни нам, ни школам тоже не стоит", - заявил Музаев.

По словам главы ведомства, результаты 2021 года "достойные и сопоставимы с результатами прошлого года", "каких-либо аномальных отклонений в лучшую или худшую сторону нет, а по отдельным предметам средние тестовые баллы даже улучшились".

"Это говорит о том, что, несмотря на все трудности, уровень образования в наших школах не снизился, на экзамены пришли подготовленные и мотивированные школьники", - сказал Музаев.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.