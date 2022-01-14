Решение об отмене досрочного периода ЕГЭ примут в соответствии с эпидобстановкой

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Решение об отмене или переносе досрочного периода сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), который, согласно действующему расписанию, пройдет с 21 марта по 18 апреля, будет зависеть от эпидобстановки в стране. Его примет правительство РФ, заявил ТАСС в рамках Гайдаровского форума глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Поскольку действие антиковидного постановления правительства на данный момент не продлено, проведение экзаменационной кампании пройдет в соответствии с действующим порядком. <…> В случае если правительством РФ будет принято решение о переносе или отмене досрочного периода в связи с эпидобстановкой, мы будем совместно с Минпросвещения России вносить изменения в правовые акты", - сообщил Музаев.

Помимо досрочного периода, также предусмотрены основной этап, который состоится с 26 мая по 2 июля, и дополнительный, который пройдет 5, 8 и 20 сентября, добавил глава ведомства.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.