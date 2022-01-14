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СМИ: Канье Уэста подозревают в нанесении телесных повреждений фанату

По информации The Rolling Stone, музыкант не задержан

ТАСС, 14 января. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подозревается в причинении телесных повреждений фанату. Об этом в четверг сообщил журнал The Rolling Stone со ссылкой на Департамент полиции Лос-Анджелеса и на местный филиал телеканала Fox News.

По данным филиала Fox News, инцидент произошел около 03:00 в четверг по местному времени около клуба в центре Лос-Анджелеса. Канье Уэст ударом повалил на землю фаната, который попросил у него автограф.

Представитель полиции сообщил The Rolling Stone, что степень тяжести побоев уточняется. По его словам, подозреваемый не был задержан.

Представители рэпера на запрос о комментариях не ответили.

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