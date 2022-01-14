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Пандемия COVID-19

В Рособрнадзоре анонсировали аналогичные прошлогодним антиковидные меры в местах сдачи ЕГЭ

Среди них, в частности, уборка помещений, использование средств индивидуальной защиты, обязательная бесконтактная термометрия на входе, наличие дозаторов с антисептическими средствами

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Зарекомендовавший себя при организации ЕГЭ в 2020-2021 годах комплекс антиковидных мер будет применяться и в этом году. В частности, для организаторов введут масочный режим, а участников рассадят на 1,5 м, заявил ТАСС в рамках Гайдаровского форума глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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"Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, был разработан комплекс мер эпидемиологической безопасности для пунктов проведения экзаменов, который хорошо зарекомендовал себя в 2020-2021 гг. <…> Итоги проведенного мониторинга показали, что все антиковидные мероприятия в пунктах проведения экзаменов в регионах выполнялись. Данные меры будут применяться и в этом году", - сообщил Музаев.

В этот комплекс мер входят уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, использование всеми организаторами и общественными наблюдателями средств индивидуальной защиты, обязательная бесконтактная термометрия на входе, наличие дозаторов с антисептическими средствами, соблюдение социальной дистанции между участниками не менее 1,5 м, проведение перед началом экзаменов инструктажа о соблюдении мер безопасности в условиях пандемии и так далее.

"Приоритетом для нас было и остается сохранение здоровья и безопасность всех участников и организаторов экзаменов", - отметил Музаев.

ЕГЭ в 2022 году пройдет в три этапа: досрочный - с 21 марта по 18 апреля, основной - с 26 мая по 2 июля и дополнительный - 5, 8 и 20 сентября.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

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РоссияПандемия COVID-19
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