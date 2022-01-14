В Рособрнадзоре в целом согласны с выводами ВШЭ о снижении среднего проходного балла ЕГЭ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Мониторинг приемной кампании, который проводит Рособрнадзор, в целом подтверждает выводы исследования НИУ ВШЭ, согласно которым средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за 10 лет. При этом минимальные баллы, необходимые для поступления в вузы, не менялись с 2015 года, заявил ТАСС в рамках Гайдаровского форума глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет по программам бакалавриата и специалитета очной формы по России в 2021 году снизился на 0,5 и составил 70,3. Такие данные следуют из представленного 11 января ежегодного мониторинга качества приема в российские вузы, подготовленного НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки РФ.

"Результаты ЕГЭ в целом сопоставимы с прошлогодними, средние тестовые баллы незначительно отличаются от прошлогодних. Мониторинг приемной кампании, проводимый Рособрнадзором, в целом подтверждает основные тенденции, приведенные в исследовании ВШЭ", - заявил Музаев.

Глава ведомства также добавил, что установленные Рособрнадзором минимальные баллы, которые нужны для поступления в вуз, не менялись с 2015 года. Он пояснил, что университеты или их учредители могут установить минимальное количество баллов ЕГЭ по школьным предметам, по которым проводится прием на обучение. Однако они не могут быть ниже того порога, который ввел Рособрнадзор.

"Рособрнадзором установлено минимальное количество баллов по каждому предмету ЕГЭ, необходимое для подтверждения освоения образовательной программы среднего общего образования по соответствующему предмету и получения аттестата, а также для поступления в вузы, которые не менялись с 2015 года", - сказал Музаев.

Как указано на сайте ведомства, минимальное количество баллов для поступления в вуз по обществознанию - 42, по информатике - 40, по географии - 37, русскому языку, физике, химии, биологии - 36, по истории и литературе - 32, по математике профильного уровня - 27, по иностранным языкам - 22.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.