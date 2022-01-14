В Якутии финансирование проектов благоустройства увеличилось почти в два раза в 2022 году

ЯКУТСК, 14 января. /ТАСС/. Финансирование проекта "Родные города и села" в Якутии, в который включены две федеральные и две региональные программы по благоустройству территорий по гражданским инициативам, превысит в 2022 году два млрд рублей. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минфина Якутии.

"Финансирование проекта "Родные города и села" в 2022 году составит свыше 2,18 млрд рублей. В прошлом году сумма составляла более 1,1 млрд рублей", - сказали в Минфине Якутии.

Наиболее крупную сумму направят на программы формирования современной городской среды: по сравнению с прошлым годом сумма увеличилась с 338,6 млн рублей до 1,3 млрд рублей. Так, из федерального бюджета Якутии в этом году направят 849 млн рублей на реализацию проекта "1 000 дворов", благодаря которой благоустроят не менее 121 дворовой территории.

В проект "Родные города и села" объединены программы по формированию комфортной городской среды, комплексному развитию сельских территорий, поддержки местных инициатив (ППМИ) и общереспубликанское движение добрых дел "Моя Якутия в XXI веке". Указ об утверждении проекта глава Якутии Айсен Николаев подписал 1 декабря 2020 года.

Программа поддержки местных инициатив действует в Якутии с 2017 года. Благодаря ППМИ жители на собраниях сами выбирают наиболее актуальные для них проекты - обустройство детских и спортивных площадок, ремонт и содержание дорог, восстановление объектов инфраструктуры, ремонт объектов культуры, реставрации памятников, введение объектов водо- и теплоснабжения, благоустройство территорий.

В 2000 году в республике зародилось общереспубликанское движение добрых дел "Моя Якутия в XXI веке", ведутся мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной сферы, муниципального жилья для молодых специалистов. Формирование комфортной городской среды является одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года.