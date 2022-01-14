В аэропорту Хабаровска задержали несколько рейсов из-за непогоды в регионе и на Сахалине

ХАБАРОВСК, 14 января. /ТАСС/. Вылеты самолетов по нескольким направлениям задерживаются в хабаровском аэропорту из-за непогоды в районах Хабаровского края и на Сахалине. Об этом сообщается в Telegram-канале хабаровского аэропорта в пятницу.

Так, с учетом складывающейся метеообстановки авиакомпании перенесли время вылетов рейсов на Сахалин - в Оху и в Южно-Сахалинск, аэропорт столицы островного региона закрыт. В Сахалинской области третий день бушует метель, дует сильный ветер, отмечается очень плохая видимость.

"Ввиду неблагоприятных метеоусловий в Южно-Сахалинске в аэропорту Хабаровск как на запасном находятся воздушные суда следующих рейсов: ФБ6283 Москва - Южно-Сахалинск. Ожидаемое время отравления - 16:00. ИЕ4610 Петропавловск-Камчатский - Южно-Сахалинск. Ожидаемое время отправления - 22:50", - говорится в сообщении. Эти самолеты задержаны со вчерашнего дня.

В хабаровском аэропорту также задерживаются рейсы на север Хабаровского края, в частности в Николаевск-на-Амуре и Аян. Вылеты перенесены из-за погодных условий. На большей территории края отмечается снег, ветер 15-17 м/с, на побережье Татарского пролива - до 23 м/с.