В главном храме ЮВО впервые откроют стационарную купель на Крещение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Стационарная купель будет открыта в Ростове-на-Дону в главном храме Южного военного округа (ЮВО) в праздник Крещения Господня. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.

"Возле прихода святого Георгия Победоносца, главного храма ЮВО, расположенного в Ростове-на-Дону на улице 339-й Стрелковой дивизии, 19 января, в день Крещения Господня впервые откроют стационарную купель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаша купели, установленная под стеклянным куполом на берегу пруда, будет наполняться проточной водой из артезианской скважины. Настоятель храма совершит обряд освящения воды. Для военнослужащих Ростовского гарнизона и прихожан организуют крещенские омовения.

В день праздника военные установят на территории храма обогреваемые палатки для переодевания, развернут полевые кухни, добавили в пресс-службе.

Всего на территории войсковых храмов соединений и воинских частей ЮВО для крещенских купаний оборудовано около 80 купелей. В крещенских омовениях, которые пройдут 18-19 января, готовятся принять участие более 40 тыс. военнослужащих.