На юге Красноярского края подготовят для туристов "томатную программу"

КРАСНОЯРСК, 14 января. /ТАСС/. Новых туристов в Минусинск (юг Красноярского края), где выращивают помидоры рекордных размеров, планируют привлекать связанными с томатной тематикой проектами. Например, в городе создадут места, где можно будет самостоятельно сделать овощные заготовки. Об этом ТАСС рассказала один из организаторов проекта "Вкусный туризм", который получил грантовую поддержку регионального агентства по туризму, Алина Шевергина.

"Самое главное в этом гранте - привлечение новых туристов и интересов к нашему городу. У нас большая программа в рамках этого проекта: будут проводиться и мастер-классы и встречи с людьми, вырастившими рекордные по размеру помидоры. Кроме того, раньше приезжавшие на праздник увозили ведра с помидорами, что было не совсем удобно для них. Поэтому мы дадим возможность своими руками переработать помидоры и сделать для себя натуральный томатный сок, баночку вяленых помидор или пастилу", - сообщила Шевергина. По ее словам, на средства гранта в размере 500 тыс. рублей планируется закупить необходимое оборудование для реализации проекта.

Также туристов будут учить выращивать томаты и ухаживать за ними, а в местной научной библиотеке расскажут о старинных рецептах приготовления помидоров.

Как пояснили ТАСС в краевом агентстве по туризму, по результатам первого конкурса грантов для турпроектов на юге края было поддержано 10 проектов, общая сумма субсидий в 2022 году составит 4,8 млн рублей.

О Минусинске

Минусинск был основан в 1739 году при впадении речки Минусы в судоходный проток Енисея. Получил статус города в 1822 году. Был местом отбывания наказания для офицеров-декабристов. В настоящий момент в городе живет около 68 тыс. человек.

С 2004 года в Минусинске проводится праздник День помидора, известный среди жителей края и соседних регионов. В прошлом году был представлен самый крупный помидор, выращенный за всю историю города, его вес превысил 2,27 килограмма. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году, тогда вес плода составил 2,15 килограмма.

По одной из версий, помидоры были завезены на юг современного Красноярского края (в те годы - Енисейской губернии) в XIX веке ссыльными декабристами. Благоприятный климат Минусинской котловины способствовал развитию овощной культуры. Так, в 1913 году на выставке бахчеводства и огородничества в Минусинске были выставлены местные сорта помидоров. Известный в те годы селекционер Старухин вырастил томат весом 745 граммов.