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В Самарской области сняли ограничение на движение большегрузов на участке трассы Р-229

Дорога была закрыта из-за сильного снегопада

ТАСС, 14 января. Дорожные службы Самарской области сняли временное ограничение для движения большегрузов и автобусов, введенное накануне на участке трассы Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" из-за сильного снегопада. Об этом в пятницу сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"С 06:00 (05:00 мск)14 января 2022 года отменено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с нулевого по 61-й км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" в Самарской области", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в регионе был объявлен желтый уровень опасности из-за сильных осадков на востоке Самарской области. По информации синоптиков, в Самаре рано утром пасмурно, идет небольшой снег, скорость ветра до 12 м/с.

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