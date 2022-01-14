Эксперт: невакцинированные люди служат "плацдармом для эволюции" коронавируса

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Коронавирус может эволюционировать в организме как у невакцинированных, так и вакцинированных людей, однако шанс появления нового штамма выше у человека, не прошедшего вакцинацию.

Об этом рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов в интервью РБК.

"Невакцинированный человек как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции", - отметил специалист.

По мнению Чуланова, в популяции, где остается большое число непривитых, у вируса больше шансов на эволюцию и больше преимуществ, поэтому эффективным противовирусным средством эксперт считает прививку.