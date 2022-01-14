В Рособрнадзоре выступают за аккуратные изменения в ЕГЭ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Подходить к изменениям в единый государственный экзамен (ЕГЭ) необходимо последовательно, нельзя допускать каких-то "резких перекосов". Такое мнение ТАСС в рамках Гайдаровского форума высказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Экзамен совершенствуется, при этом мы всегда очень аккуратно подходим к изменениям, поскольку это очень чувствительно воспринимается ребятами и их родителями. Результат экзамена действует четыре года. Очень важно сохранять преемственность и не допускать резких перекосов. Сейчас в экзамене большинство заданий - это задания с развернутым ответом, где выпускник может продемонстрировать различные важные для него в будущем навыки", - заявил Музаев.

По его словам, одно из главных преимуществ ЕГЭ, которое отмечают множество профессиональных экспертов и простых граждан, - это возможность поступить в вуз только по результатам ЕГЭ и без прохождения дополнительных испытаний.

За все время существования ЕГЭ были высказаны различные точки зрения по поводу экзамена, Рособрнадзор прислушивается ко всем, в том числе и к критике, отметил глава ведомства. "Мы считаем, что важно сохранять баланс и подходить к изменениям вдумчиво и последовательно", - отметил Музаев.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.