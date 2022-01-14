{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики объявили лавинную опасность на юге Сахалина на 15-16 января

Это затронет восемь районов, на остальной территории острова прогнозируется сход одиночных лавин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 января. /ТАСС/. Синоптики в пятницу объявили на 15-16 января лавинную опасность на территории восьми районов юга Сахалина. Об этом сообщили журналистам в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области.

На эту тему
Снежные завалы и отключения электричества. Последствия циклона на Сахалине
Снежные завалы и отключения электричества. Последствия циклона на Сахалине

"15-16 января 2022 года лавиноопасно на территории Корсаковского, Анивского, Невельского, Холмского, Долинского, Томаринского, Смирныховского, Южно-Сахалинского городских округов", - рассказали синоптики. На остальной территории острова возможен сход одиночных лавин, сообщили в управлении.

Третий день в Сахалинской области бушует мощный циклон с метелями и сильным ветром. Непогода нарушила работу всех видов транспорта, учреждений. Ветер стал причиной аварий на электросетях, повредил крыши и фасады домов на Курилах (Сахалинская область). Высота сугробов местами составляет несколько метров. Температура воздуха в Южно-Сахалинске - минус один градус.

Теги
РоссияСахалинская область
В Якутии проектную документацию моста через Лену направили на Главгосэкспертизу
Власти прорабатывают вопрос финансирования проекта из федерального бюджета
Читать полностью