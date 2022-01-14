В Москве загрузили в ЕРИС почти восемь млн лучевых исследований в 2021 году

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Около восьми млн лучевых исследований внесли в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) в прошлом году. Им пользуются около 10 тыс. московских врачей, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"За 2021 год в облачное хранилище ЕРИС загружено уже почти восемь миллионов лучевых исследований. Сервис позволяет существенно сократить время на получение врачебного заключения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что раньше от момента выполнения исследования до получения протокола могло пройти несколько дней, то сейчас на это требуется менее часа. Кроме того, благодаря работе сервиса рентгенологи могут дистанционно описывать исследования, а клиницисты - мгновенно получать их заключения и снимки.

К системе подключено более 1,3 тыс. диагностических аппаратов. "На сегодняшний день ЕРИС - лидер среди всех мировых медицинских информационных систем по количеству аппаратов, подключенных к единому кластеру", - отмечается в публикации.