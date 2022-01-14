В Якутии проектную документацию моста через Лену направили на Главгосэкспертизу

ЯКУТСК, 14 января. /ТАСС/. Проектно-сметная документация мостового перехода через реку Лена в Якутии направлена на Главгосэкспертизу. Об этом сообщил в пятницу на встрече с журналистами первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Сергей Владимиров.

"2021 год стал началом строительства важнейшего инфраструктурного проекта - Ленского моста. Завершена часть подготовительных работ, в том числе строительство технологической площадки, переустройство сетей электроснабжения, связей и газоснабжения", - сказал Владимиров, уточнив, что на данный момент проектно-сметная документация мостового перехода направлена на Главгосэкспертизу.

Он отметил, что вопрос финансирования проекта из федерального бюджета прорабатывается.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза, до шести млн тонн в год. По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит три км, а протяженность подходов составит около 11 км.