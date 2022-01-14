Филиппины разрешат въезд полностью привитым от коронавируса иностранцам с 16 февраля

БАНГКОК, 14 января. /ТАСС/. Власти Филиппин с 16 февраля 2022 года разрешат въезд в республику полностью вакцинированным от коронавируса иностранным гражданам. Об этом в пятницу во время брифинга сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря президента страны Карло Ногралес.

По его словам, "с 16 февраля 2022 года наличие подтверждения о полной вакцинации [от коронавируса] станет требованием для всех иностранных граждан, которым разрешен въезд на Филиппины". Между тем он сообщил, что нескольких категорий путешественников эти правила не коснутся. Это дети в возрасте до 18 лет, лица, которым вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, а также иностранные дипломаты и их иждивенцы. Отмечается, что министерству транспорта республики было поручено обязать авиакомпании требовать от иностранных граждан, направляющихся на Филиппины, предоставлять подтверждение полной вакцинации до посадки на рейс.

Ногралес сделал это заявление через день после того, как на Филиппинах было зарегистрировано более 34 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, что является самым высоким показателем с марта 2020 года.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся в республике уже превысило 3,09 млн, выздоровели более 2,8 млн человек, умерли 52,7 тыс. пациентов. На данный момент в стране полностью вакцинированы 54,4 млн человек.