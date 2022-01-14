Проект реставрации ресторана "Золотой колос" на ВДНХ утвердили в Москве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Мосгорнаследие утвердило проект реставрации трехэтажного здания на ВДНХ, в котором находится ресторан "Золотой колос". Об этом в пятницу сообщается на сайте мэра Москвы.

"Департамент культурного наследия Москвы утвердил проект реставрации для здания ресторана "Золотой колос" на ВДНХ. Это легендарное советское заведение общепита, популярность которого достигла своего пика в 70-е годы XX века. "Золотой колос" посещали отечественные знаменитости и иностранные гости. Ресторан вмещал 1 тыс. человек, однако, чтобы заполучить столик на один вечер, приходилось записываться за полгода", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проектом предусмотрены реставрация и воссоздание исторической отделки стен, окон и дверей, а также на втором ярусе специалисты демонтируют поздние квадратные кирпичные колонны и деревянный навес. На месте колонн будут воссозданы металлические торшеры. Кроме того, реставраторы приведут в порядок лестницы и пол, отреставрируют лепной декор фасадов.

"Здание "Золотого колоса" на ВДНХ - интереснейший памятник архитектуры федерального значения, который долго ждал комплексной реставрации. В постсоветское время помещения ресторана использовались в качестве склада. Затем здание закрыли до проведения восстановительных работ, и оно долго пустовало. Для создания реставрационного проекта специалисты исследовали и описали все особенности памятника. Теперь им предстоит воссоздать его архитектурный облик 1954 года. После завершения работ здесь снова планируют открыть ресторан", - сказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении.

Трехэтажное здание ресторана было возведено 68 лет назад в западной части ВДНХ по проекту архитектора А. В. Ефимова. Постройка сочетает в себе элементы довоенной архитектуры и сталинского ампира. Фасад украшают арочные окна, портик с фронтоном и полукруглой аркой, сдвоенные колонны и колоннада парадного входа.