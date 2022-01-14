В регионах России готовят больницы и медиков к новой волне эпидемии из-за "омикрона"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Власти российских регионов ожидают в ближайшее время роста заболеваемости ковидом из-за распространения омикрон-штамма. Они готовы вновь развернуть специализированные места в больницах, поставить новое оборудование и привлечь дополнительный персонал, рассказали ТАСС представители региональных администраций.

В среду президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть "хотя бы пара недель", чтобы подготовиться к очередной волне эпидемии. При неблагоприятном развитии событий число выявляемых случаев заражения может стать шестизначным, предупреждала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

ТАСС разобрался, как в регионах планируют встретить "омикрон".

Места в больницах

Число специализированных больничных коек в России в последние недели благодаря спаду заболеваемости снижалось - сейчас, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, развернуто 164 тыс. мест против 305 тыс. на пике предыдущей волны. Кое-где койки сворачивали еще быстрее - так, в Татарстане их количество с начала ноября сократилось втрое.

В целом по стране в резерве находятся около 30% больничных коек для пациентов с ковидом, а в некоторых регионах эта доля еще выше - например, во Владимирской области занято порядка 0,8 тыс. из 1,5 тыс. мест.

Региональные власти готовы быстро нарастить количество коек: в Оренбургской области готовы оперативно увеличить их число в пять раз, примерно до 5 тыс., а в Башкирии держат в резерве около 8 тыс. специализированных больничных мест, которые можно развернуть в срок до 36 часов.

Поскольку среди заразившихся "омикроном" уже есть дети, в регионах также принимают меры для возможного размещения несовершеннолетних пациентов. В Хабаровске под инфекционный госпиталь могут перепрофилировать реабилитационный центр "Амурский", сообщили ТАСС в региональном Минздраве. Аналогичные меры готовы принять на северо-западе и юге страны, на Северном Кавказе, Урале и в Сибири.

Мобилизация врачей и готовность оборудования

В региональных больницах готовят персонал к возможному росту числа пациентов. В Кабардино-Балкарии на помощь врачам при необходимости привлекут более 2,5 тыс. студентов и ординаторов, в Смоленской области, где с заболевшими ковидом уже работают более 3 тыс. медицинских работников, сформировали дополнительный кадровый резерв.

Мобилизуются и в других организациях, задействованных в борьбе с пандемией. Так, в управлении Роспотребнадзора по Калмыкии уже отменили отпуска сотрудников на февраль, март и апрель.

Власти регионов заверили ТАСС, что во всех больницах есть необходимые запасы средств индивидуальной защиты и лекарственных средств, с которыми в прошлом время от времени возникали перебои.

Принимаются меры по дополнительному оснащению системы здравоохранения: в Курской области автопарк скорой помощи усилят автомобилями из региональной администрации, а в Архангельской начнут производить медицинский кислород на базе целлюлозно-бумажного комбината.

Тестирование и вакцинация

Руководство страны на этой неделе потребовало от регионов обратить особое внимание на ситуацию с тестированием на ковид и вакцинацией: охват тестами в новогодние каникулы опустился ниже нормативного, а темпы прививочной кампании замедлились примерно вдвое.

В регионах уже расширяют возможности по тестированию - в Ханты-Мансийском автономном округе развернули дополнительные лаборатории в отдаленных населенных пунктах, а в Красноярском крае решили отправлять часть проб в федеральный центр. "Для более раннего выявления этого штамма ["омикрон"] организована работа по доставке на специальное обследование в федеральный институт эпидемиологии 10% проб, которые забираются у наших граждан в лабораториях", - пояснил ТАСС краевой министр здравоохранения Борис Немик.

Власти субъектов Федерации также призывают жителей прививаться, напоминая, что дефицита вакцин, возникавшего на старте прививочной кампании в стране, нет. Как отмечал губернатор Петербурга Александр Беглов, реанимации красных зон инфекционных больниц в городе заполнены не привившимися пациентами на 99%. Однако о каких-либо дополнительных мер для ускорения вакцинации наподобие тех, что принимались летом 2021 года, речи пока не идет.