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В Санкт-Петербурге 13 января стало самым теплым днем с начала зимы

В ближайшее время город ожидает еще несколько оттепелей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Тринадцатое января в Санкт-Петербурге было самым теплым днем с начала текущего зимнего сезона, столбик термометра поднялся до 3,5 градуса выше нулевой отметки. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Мощное вторжение теплого атлантического воздуха на северо-запад России, спровоцированное активным североатлантическим циклоном "Эльза", в минувший четверг стало причиной заметного повышения температуры. Так, в Санкт-Петербурге максимальная температура воздуха 13 января составила плюс 3,5 градуса, что сделало этот день самым теплым с начала нынешней зимы", - рассказал Леус, уточнив, что до этого в лидерах было 16 декабря, когда воздух прогрелся до плюс 3,1 градуса.

По словам синоптика, в ближайшее время город ожидает еще несколько оттепелей.

Согласно прогнозу, в пятницу температурный фон будет постепенно снижаться - от нуля... минус двух градусов до слабоморозных значений во второй половине дня. "Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и снега, после полудня местами гололедица", - отметил Леус. Также прогнозируется порывистый ветер.

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