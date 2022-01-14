Две трети новогодних поездок россиян оказались длиннее официальных каникул

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Две трети россиян совершали новогодние путешествия дольше официальных новогодних каникул. Об этом сообщается в результатах аналитики сервиса "Яндекс.Путешествия" среди данных по поиску и бронированию авиабилетов и отелей.

По данным аналитики, почти две трети (57%) новогодних поездок оказались длиннее официальных каникул. Россияне добавили к ним отпускные дни в декабре или январе, а иногда и в том, и в другом месяце сразу. Чаще всего люди увеличивали каникулы за счет декабря, отправляясь в отпуск еще до начала новогодних праздников. В среднем на декабрь пришлось четыре дня поездки, дополнительных к праздничным, а на январь - два.

Как и в прошлом году, россияне продлевали каникулы в среднем до двух недель. Чаще всего на такой срок они уезжали на Кипр, в ОАЭ, Венгрию, на Мальдивы и в Египет. Самыми популярными зарубежными направлениями были Ларнака, Мале, Будапешт, Минск и Шарм-эш-Шейх, а по России - Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург.

Для более длительных поездок - продолжительностью больше 20 дней - россияне выбирали Индию, Таиланд, Таджикистан, Израиль и Сербию, а из конкретных направлений - Бангкок, Душанбе, Гоа, Бухару и Пхукет. В России такими направлениями были Ханты-Мансийск, Новокузнецк, Чита, Ульяновск и Владикавказ, куда россияне ехали на 16 дней и больше.