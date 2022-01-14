Второе чтение законопроекта о ковид-сертификатах отложили

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Правительство и "Единая Россия" приняли решение отложить второе чтение законопроекта о введении ковид-сертификатов и адаптировать документ под новые вызовы, которые несет омикрон-штамм коронавируса. Об этом заявила журналистам в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта", сейчас это будут новые вызовы, - сказала она. - Поэтому правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении".

Голикова добавила, что кабмин подготовил ряд поправок к законопроекту. В частности, и после 1 февраля 2022 года предлагается сохранить возможность получать ковид-сертификат на основе отрицательного результата ПЦР-теста. Также предполагается, что Минздрав получит полномочия определять сроки действия медотвода от вакцинации против ковида для сертификата. А военным и приравненным к ним лицам будут выдавать документ об иммунном статусе к коронавирусной инфекции с соблюдением требования о защите их данных.

О законопроекте

В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства о введении ковидных сертификатов с 1 февраля 2022 года, которые будут содержать информацию о вакцинации от ковида, перенесенной болезни или медотводе. Сертификат в случае вакцинации или болезни будет действовать год. Также сертификат будет выдаваться россиянам, которые привились иностранными вакцинами или "Спутником V" за границей, он будет действовать полгода. Кроме того, сертификат смогут получать неофициально переболевшие: на год его будут выдавать тем, кто сдал положительный тест после 1 января 2021 года и подтвердил перенесенную болезнь наличием антител, на полгода - тем, кто не обращался за медпомощью и не сдавал тест, но имеет антитела.